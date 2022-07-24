前國安會副祕書長張榮豐今（24日）舉行《無煙硝的戰場：從威權到民主轉折的國安手記》新書發表會。（葉書宏攝）

前國安會副祕書長張榮豐今（24日）舉行《無煙硝的戰場：從威權到民主轉折的國安手記》新書發表會，張榮豐暢談自己的國安工作經驗，同時歸納出國安人員需要有的特質。前總統李登輝辦公室主任蘇志誠致詞時則說，「愛台灣」是天經地義的事情，不能作為政治工具使用，盼「愛台灣」永遠消失在台灣的政客嘴中。

前國安會祕書長丁渝洲、前陸委會主委賴幸媛、蘇志誠、國安會前副祕書長葉國興、前國安會祕書處處長劉湘濱等到場力挺，簽書會現場擠滿近百名讀者。

張榮豐表示，這是自己的一本書，書中涵蓋戰略規畫、談判跟兵棋推演及危機管理、對部舊的懷念，雖然書中有涉及情報，但國安工作相當特殊，很多地方只能點到為止，無法說得太詳細。

他提及，回顧90年代，台灣面臨對岸鄧小平主政下改革開放，最主要就是對岸提出的招降政策，另外還有美國柯林頓總統年代，就是以交往代替圍堵，要把大陸納入國際規範；再來，就是李登輝總統時期不主動處理統獨，而以民主為施政重點，自己是在這樣的環境下加入國安工作。

張榮豐說，這本書不算是個人創作，而是國安團隊們實際經驗還有整個工作過程等，從學者轉型成為國安會幕僚，中間經過很辛苦的學習及克服問題，李總統時代的國安團隊雖比較重要法政學者，但也同時重視理科學者，國安團隊幕僚也有數學背景學者等。

張榮豐以這麼多年的國安工作歸納出要從事國安工作者必須有正直的人格、必須要有嚴謹的邏輯及豐富的實務經驗及國內外的人脈，才能把國安工作做好，從事國安工作不是小聰明，而是需要大智慧。

蘇志誠推薦說書中有一段「愛台灣」的文章，他說，現在多少人以「愛台灣」三個字來打人、來壓人，海內外很多「愛台灣」人士，包含要選舉者、政界人士，「愛台灣」是被用來爭取權、名、利的手段，非常希望年輕政治世代把「愛台灣」從政治選舉場合拿掉，因為那是理所當然的事情，愛台灣是天經地義的事情，不能作為政治工具使用，「愛台灣」永遠消失在台灣的政客嘴中。

蘇志誠表示，多少愛台灣的人，例如情報人員等，張榮豐當年離開國安單位工作，曾兩次找他協助，一次我方情治人員被對岸收押，家屬相當憂心，另一次是被判刑的情報人員回台後變成孤兒，張榮豐義不容辭想辦法爭取他們該有的權益，這就是俠骨之情。