新竹球場安全顧慮誰先知？媒體人羅友志今(24日)在中天《週末大爆卦》節目中指出，味全龍總教練葉君璋早在6月21日就曾場勘，並點出兩處最急迫問題，「外野淺色、場內排水溝」，表示攸關球員比賽安全無法妥協，「如果真的不行，那也不可能讓球員冒險」，並分析了安全顧慮的原因。

羅友志指出：「6月23日味全龍的總教練葉君璋已經講了，那時候他就去看球場，講了『新竹球場兩大問題待改，葉君璋：攸關安全』（新聞標題），那是1個月前。葉君璋講完後的一個禮拜，（民眾黨立委、新竹市長參選人）高虹安跟（國民黨立委）鄭正鈐就拿著葉君璋看到的這個問題，就跟立法院說『來，我們來去現場勘察一下』，結果呢，他們發現問題還真的有。」

羅友志表示：「所以他們各提出一個葉君璋當時看到的問題，要求解決；之後在7月18日，東森新聞PO出『溝蓋在新竹(球)場內』，那兩個問題有沒有解決？好像還有（問題）耶！結果呢？要比賽的前一天，就開始有這些新聞了，哎呀，明天要開戰了，本來罵的味全龍總教練葉君璋，還有打擊教練張泰山『都說讚』（新聞標題），開始粉飾太平。」

羅友志說：「在1個月前，葉君璋就已經發現（受傷的）林智勝這些選手發生的問題，那時候葉君璋提出兩大問題，大家知道，葉君璋以前叫『無敵鐵金剛』，因為他蹲捕是史上連續場次最多的，因為球員的健康非常重要，球員只要健康，他可以連續蹲捕500場、600場，因為健康很重要！所以葉君璋是所有總教練裡面最關心球員健康的；我是職棒迷，你每次看到只要球員受傷，葉君璋他那個擔憂、那個生氣，這是葉君璋。」

羅友志指出，「兩大疏失的第一個是『外野草皮顏色太淺』，結果新竹市政府來會勘，改變的是『外野的外牆』，把它塗深一點，齁！你是有沒有看棒球啊？為什麼外野的草皮顏色那麼重要？外野（手）眼睛看到的是天空，下面看到的是草皮，如果兩個視差幾乎一樣，我跟你講，你會受傷！因為你接不到球。」

羅友志強調，「第二，你把那個水溝蓋放在牆邊，所有的美技來自於場地安全，你看那個外野手跑跑跑，要飛到（全壘打牆）上面去，最後一步踩到紅土上，再踏到保護牆，再上去接，這關係了多少球場的設計安全？第一，紅土要安全，否則不敢踩，球員比了幾千場，已經習慣釘鞋對紅土的感應；結果紅土後面是水溝蓋，（球員）跑的時候會擔心『如果踩到水溝蓋怎麼辦？』葉君璋勘察完就跟球員說：『接球時小心，最後一步不要踏太大』，請問一下，這些選手怎麼表演（美技）？」