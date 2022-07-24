藝人林志穎22日早上開著特斯拉載著兒子Jenson參加卡丁車比賽，卻在桃園蘆竹區中正橋自撞中央分隔島，意外發生後5分鐘車子就燒起來，所幸在路人幫忙下送醫急救，林志穎全身多處受傷，左臉、肩膀多處骨折，正在林口長庚醫院休養。今（24日）是車禍第3天，林志穎弟弟林志鑫透露哥哥醒來了。

林志穎大哥林志杰昨（23日）透過本報表示，全家得知林志穎出車禍後便趕來醫院探視，因疫情關係一次只能一人進入病房，所以先由林媽媽探視，直到他離開醫院前，林志穎都在昏迷，但狀況穩定。根據《TVBS新聞網》報導，林志穎弟弟林志鑫今（24日）透露林志穎清醒了，林志穎所屬經紀公司吉米工作室也預計明（25日）下午2點會在林口長庚醫院說明最新狀況。

據悉，林志穎除了右肩膀等多處骨折，臉部也因撞擊造成臉骨碎裂，額頭有破相之虞，恐需花時間重建，加上撞擊頭部，72小時是觀察期。至於他的兒子Jenson臉部有小擦傷，其餘無大礙，但受到很大驚嚇；依照醫院陪病的限制人數為1人，所以目前由林志穎老婆陳若儀守在病房，其他家人已離開醫院。