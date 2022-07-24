前國安會副祕書長張榮豐今（24日）舉行《無煙硝的戰場：從威權到民主轉折的國安手記》新書發表會，前國安會祕書長丁渝洲致詞時提到，兩個政黨為了爭取年輕人的好感跟選票，義務役役期剩下4個月，不僅傷害常備部隊的戰力，更癱瘓後備部隊戰力，但他也強調，美國一旦介入台海戰爭將是其建國以來最大的風險，「無論國力多強，一定要避免戰爭！」

前國安會祕書長丁渝洲、前陸委會主委賴幸媛、前總統李登輝辦公室主任蘇志誠、國安會前副祕書長葉國興、前國安會祕書處處長劉湘濱等到場力挺，簽書會現場擠滿近百名讀者。

丁渝洲表示，自己是個軍人，在金門服役超過10年，從來沒有害怕過打仗，身穿軍服時從來沒有害怕過打仗，想著要如何帶好部隊，但退休後20多年來，一天比一天害怕打仗，如此說法感覺好像很矛盾。

他進一步說，20年來兩岸變化很大，變化最大的就是國防，自2000年以後兩個政黨為了爭取年輕人的好感跟選票，一直縮短義務役役期，如今只剩下4個月役期，不僅傷害常備部隊的戰力，更癱瘓後備部隊戰力，傷害國防、國家安全荒謬的決策，至今還感到痛心。反觀，對岸20年來，在全世界建軍史上，建軍速度最快、戰力提升最高。

丁渝洲說，美國人從來未像現在如此重視台灣國軍，要台灣買武器、裝備等，美國並非愛台灣，而是基於自己的國家利益，因為中共軍力的強大，已經讓美國感受到威脅，一直提醒國人及美國人，美國一旦介入台海戰爭將是其建國以來最大的風險，自己國家的安全不能依賴別的國家，需要美國但不能依賴，自己的國家自己救、自立自強。

「無論國力多強，一定要避免戰爭！」丁渝洲說，台海戰爭戰場在台灣，傷害最大的就是老百姓，除了強化自己的國力外，要強化柔性戰略，利用外交、經濟、科技來維護國家安全，爭取國家最大利益，這才是愛台灣表現。