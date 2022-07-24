近日有媒體報導，新北市某高中的家長透過媒體投訴，稱老師把學生叫去說：「補什麼習！成績也沒變好」，家長透露該老師對學生羞辱很嚴重，曾聽說該老師花一整堂時間罵人，直言班上有轉學或者成績不好的學生都有被羞辱，另一位家長透露老師跟學生說某家長很難溝通，這起新聞引起家長間的討論，黃鐙輝老婆萁萁透過facebook發表感想：「讀了以後能幹嘛、還不如到了15歲就去打工、現在感覺誰都可以當老師。」

黃鐙輝老婆萁萁發文提到：「啊～其實台灣教育啊！也不知道到底讀了以後能幹嘛，不如15歲就去打工好了…」萁萁認為國小跟國中沒有銜接，而且國小沒有排名，但國中卻有很多名次，家長還需要給孩子建立信心，直呼：「倒不如都自己在家教好了～ipad可以當老師了」，她同時提到近日新聞，身為母親的她感同身受：「現在感覺誰都可以當老師，看了一則新聞，老師也不完全是有愛心，小孩的自信全被老師羞辱，夭壽喔～學校就是學怎麼跟人相處而已吧，想知道/禮義廉恥德智體群美的呼號，還有嗎？」

黃鐙輝老婆萁萁發表看法。（圖／萁萁的黃三寶facebook）

該貼文有網友認同地表示：「真的，讀的越多，越覺得他們是不是都不懂得做人做事了」，不過也有網友持反對意見「真的無語，教育有它的必要性跟重要性，這樣的觀點大可不必」。據《TVBS新聞》報導，新北某私立高中教師被家長投訴，該新聞底下有許多網友發布看法，不過疑似有該校學生解釋事實並非報導中那樣，新聞內容還有待驗證。