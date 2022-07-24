麻豆國中旁的游泳池也很夯。（張毓翎攝）

炎熱高溫，不僅游泳池，冰店人潮也爆棚。（張毓翎攝）

各地連日高溫，本周末適逢24節氣中的「大暑」，許多飲料店和剉冰店一整天人潮源源不絕，不少家長會帶著小朋友來游泳池放電，台南市麻豆區、新營區的泳池，這2天入場人數比以往假日增加近3倍，業者說，人潮盛況是今年入夏以來難得首見。

全台飆高溫，適逢假日，不少外出民眾會躲進有冷氣房的室內空間，或是無法曬到陽光陰影處遮陽，游泳池更聚集許多來戲水消暑的人，有家長說，不想讓孩子一天到晚窩在家吹冷氣，但戶外又熱死人，所以帶他們來泳池泡泡水、降暑氣，孩子個個玩得捨不得回家。

麻豆國中泳池的委管業者表示，雖然正值暑假，學生本來就比較多，但這2天泳客明顯大增，像是以往正中午時段，平均一個水道約1、2人，但即便在偏冷門的用餐時間，一個水道還有5、6人，而且下午通常3點後泳客才陸續進來，不過這幾天，每到下午1點便湧入大批的人入場游泳。

周末高溫悶熱，新營體育場泳池也吸引很多家長帶著小朋友來戲水、納涼，委管業者說，本周六是「大暑」日，當天泳客人數比平時多2成，今日人潮同樣絡繹不絕，其中很多散客都是新面孔，不是平時上游泳課的學生，推測應該也是跟這2天高溫有關。

日頭赤炎炎，冰店人氣也爆棚，中午時段擠滿尋冰而來的人，黃姓民眾說，天氣太熱，往往吃不下一些熱食，所以買點冰透清涼，沒想到冰店排隊的人超多，不過想吃冰的心，還是讓他甘於排隊等待。