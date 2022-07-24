帶著地主滿滿希望出賽，男雙組合李洋／王齊麟可惜第3局尾聲關鍵時刻失誤較多，被對手連得4分而無緣冠軍，兩人在遺憾之餘也努力走出難過，記取這一站經驗、持續練習加強，希望下個月日本世錦賽能再打出精采好球。

今天（24日）台北羽球公開賽決賽日，李洋／王齊麟出戰的男雙決賽是大會壓軸最後一場賽事，兩人在一局落後下追趕，將比賽逼進第3局，決勝局也曾取得領先，可惜18比17之後被對手連搶4分，最後「銀」恨，賽後王齊麟爆料，自己的臉書回顧跳出一年東京奧運參賽動態，「跳出了一張照片是我們很開心出發，旁邊則是我們奧運小組賽首場輸掉的照片，可能我們東京奧運摘金的願還沒還完，接下來繼續努力調整吧！」

一旁的李洋則說，自己的動態回顧沒跳出東京奧運，倒是跳出6年前拿人生第1座冠軍的回憶，兩人都說，今天可惜在第3局握有領先，後面打得有點心急，很可惜沒能拿下勝利，無法讓地主首度在台北賽包辦3冠，但這是兩人本季經歷了難熬的成績後迎來的首場決賽，仍能給他們帶來信心。

李洋表示：「至少這一站賽事某些環節做的比之前更好、更明確，球迷的加油聲，讓我們找回我們比較專注在球場上的感覺，希望可以延續專注度去訓練，準備好下個月世界錦標賽。」他也補充：「從理性角度想，或許這場結局不夠完美也不是壞事，不然我們目前狀況並不是做好卻又冠軍的話，可能會覺得好像又可以了、又放掉，最後輸球可以告訴我們還有不足，繼續練！」

王齊麟則說，進場時聽到歡呼聲都起雞皮疙瘩了，真的很愛在家比賽的感覺，也在場上找回出球感覺及自信，「但控球還是差一點，可能抽球、連貫回來，分球小東西手感要再加強。自己確診新冠肺炎後體重有下降、肌力也有掉，進攻上覺得沒以前強勢，雖然可以連續進攻，但位子跟球威沒之前好，希望趕快把狀況拉回來。」