今天日本職棒傳來壞消息，剛回火腿一軍不久的我國好手王柏融確診新冠肺炎，目前有發燒症狀，此外隊友石川亮及GM稻葉篤紀也中標，而球隊本月已累積達31人確診，其中有15位球員，洋炮努涅茲(Renato Nunez)、艾爾坎塔拉(Arismendy Alcantara)都在列。

據日媒《Daily》報導，火腿在今天賽後執行PCR檢測，球隊GM稻葉篤紀、捕手石川亮及王柏融檢測結果都確定為陽性，但只有王柏融出現發燒症狀，3人都已被隔離。而火腿最近出現染疫潮，包含監督新庄剛志隊內已累積多達31人確診，外援努涅茲、艾爾坎塔拉及王柏融則全數落難。

王柏融7月16日重返一軍，上次已是97天前，不過他的表現仍相當低迷，首戰吞下3次三振，在7局被換下，本季他僅在4月2日敲過安打，目前累積30打數僅擊出1安打，打擊率降至0.033，這段時間他必須好好休養，盡快調整好自己的狀態，祝福他能早日康復。