台中市第三選區現任議員林汝洲連續三屆都順利當選，是否繼續披藍袍拚連任？他近日表示月底就會宣布最終的決定。（資料照）

年底九合一大選，將在8月29日起至9月2日受理登記參選，縣市議會藍綠席次牽動首長和正副議長選情；台中市國民黨籍現任議員林汝洲、林孟令究竟是否續披藍袍拚連任？市黨部強調仍在持續溝通、等2人回心轉意，若獲首肯將直接採報准或徵召，提報黨中央同意。

中二補選效應？或是為了正副議長寶座之爭？台中市議員第三選區（大肚、烏日、龍井）現任議員林孟令、林汝洲，兩人都是藍營戰將、大咖，下屆卻遲遲未表態是否拚連任，也未接受國民黨提名，傳出可能改以無黨籍參選，幾個月來引發政壇議論。

國民黨台中市黨部林敏霖、顏文正兩位前後任主委，不斷積極遊說，2人雖未點頭，總是以「再想想」大打太極，卻也都沒把話說死，眼見選舉再一個多月就登記，是否再戰再度引發關注，至於有無牽扯正副議長選局，兩人均未多談。

據悉，林孟令一直有意以無黨籍參選，但屢遭地方大老勸退；他近日首度鬆口，有意找年輕世代接棒參選，除非真的找不到合適人選，就會親自上陣拚連任，到8月中再決定都還不遲。

升格連續3屆參選都順利當選的林汝洲，先前傳出有意交棒由子弟兵出征代打，但幾經長考後卻未正式表明心意，近日他私下表示最慢月底就會決定並宣布。

主委顏文正表示，從未放棄勸說2人以國民黨籍拚連任，持續積極溝通，若2人點頭答應，就會以報准、徵召的方式完成黨內程序。

台中市議員共17個選區、應選65席，下屆藍綠都想拚過半。民進黨預計提名35席、已提名32人，原住民人選尚不明朗；國民黨已提名34人，第三選區應選5席，現任3藍、2綠，若能順利讓雙林回頭，藍軍合計將有36人參選。