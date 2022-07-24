國家文藝獎得主魏海敏近期開始寫書法、畫水墨畫，描繪自己的劇照，圖為她所畫的虞姬。（李欣恬攝）

國家文藝獎得主魏海敏近期開始寫書法、畫水墨畫，描繪自己的劇照，一筆一畫，在字畫藝術裡，她表示也從中感受到戲曲藝術之美。（李欣恬攝）

平常見到魏海敏，都是在京劇舞台上，觀眾對她的表現總報以熱烈掌聲，而拿起毛筆寫書法的魏海敏，則有一種靜謐感，像是鑽進另一番天地。（李欣恬攝）

國家文藝獎得主魏海敏近期開始寫書法、畫水墨畫，描繪自己的劇照，一筆一畫，在字畫藝術裡，她表示也從中感受到戲曲藝術之美。

平常見到魏海敏，都是在京劇舞台上，觀眾對她的表現總報以熱烈掌聲，而拿起毛筆寫書法的魏海敏，則有一種靜謐感，像是鑽進另一番天地。

光是一個「京彩人生」的「彩」字就寫了無數回，只為找到最好看的字型，而霸王別姬裡的「虞姬」，魏海敏為求熟練，也重複畫了好多次，她說：「好神奇，都是照著同一張照片畫，但每一張的神情都略有不同。」如同表演藝術，每一回演出都是獨一無二。

魏海敏表示，寫書法能讓她靜下心來，同時也是重拾童年回憶，「我小時候曾經練過書法，但遇到瓶頸，覺得自己寫不好，完成學業後又開始忙不同的事，現在總算是找回寫書法的感覺。」

魏海敏表示，如同她對戲曲表演的自我要求很高，寫字、畫畫也是，「開始畫京劇人像之後，每一次畫都是好幾個小時，我希望在近期的演出也能展出我的畫作，和觀眾結不一樣的緣分，也因此希望能花更多時間，做得更好。」

在疫情間沉澱自我，作為京劇大師梅蘭芳所創的京劇「梅派」傳人，魏海敏也醞釀和觀眾分享三齣梅派經典，包括《洛神》、《霸王別姬》和《捧印》，而為了和現代觀眾接軌，每一齣戲都有一個小巧思，例如：《洛神》的開頭就有一段由舞者張逸軍所跳的《洛神引》，為觀眾牽引《洛神》。

魏海敏表示，《洛神》一劇的內涵在於，「人都需要感情依歸，假如感情沒有寄託之處，就會很痛苦，同時也談論人的感情需要克制，如果沒有克制，也會造成痛苦。」

而觀眾較熟悉的《霸王別姬》，則是從采風樂坊所演奏的《虞兮夢》開始，魏海敏表示，虞姬在項羽面前永遠展現笑臉、安慰和鼓勵，「但是轉過身來就是疲累與傷心，這是虞姬的基本性格營造，最後因為不要讓項羽惦記她，在舞完劍之後就自刎，「虞姬像刺鳥，聲音嘹亮，在死之前把最美好的一面展現給項羽看。」

第三齣《捧印》是來自《穆桂英掛帥》，將從評書家葉怡均講述楊家將故事，帶出為何穆桂英在半百之年時，為何一度不願為國掛帥的故事。演出將於8月12日至14日，在北藝中心大劇院登場。