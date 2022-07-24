林智堅論文門最新民調曝光 網炸鍋3字轟爆民進黨

民進黨桃園市長參選人林智堅被指控論文抄襲，林智堅的台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通發聲明強調，林智堅是論文的原創者。《美麗島電子報》23日公布林智堅論文門最新民調，其中問到「國內發生碩博學歷造假或抄襲論文，誰責任最大」，有41.9%的民眾認為是研究生自己，指導教授則要負19.0％的責任。有網友對此感嘆，民進黨「墮落了」！

《美麗島電子報》23日公布林智堅論文門最新民調，其中問到「國內發生碩博學歷造假或抄襲論文，誰責任最大」，41.9%認為是研究生自己、指導教授19.0%、教育部16.8%、就讀系所學校11.0%。該民調也詢問民眾對政治人物學歷造假或抄襲論文的態度，有46.1%的民眾認為就是欺騙，但也有48.4%的民眾認為會做事就好，學歷或論文的真假不重要。

網友紛紛在相關新聞留言表示，「蔡英文掌權後，民進黨墮落了！以前創黨大老一堆碩博士，都真材實料，哪會有這種學術騙子？」、「陳明通笑死人，沒有抄襲，請問錯字有可能一模一樣？是見鬼嗎？真的不要再硬拗，太難看了」、「如果沒有抄襲，陳明通發表4000字洗清幹什麼？表示此地無銀三百兩」、「他的指導教授陳明通則要負19.0％的責任、難怪陳先生今天要發文4000字來護航林先生、就是不想被爆出來、做賊心虛？」

也有網友認為，「是是是，林智堅、余正煌兩位都沒有抄襲，只是剛好都寫出一模一樣的文字而已...」、「塔綠班治理下的台灣 ，公平正義誠信已經類似稀有金屬」、「誰說年紀大、學歷低的會認同假學歷不重要？應該是政治理念相近才會如此寬容、放縱吧」、「民進黨塔綠班們的辯解只是越描越黑，越讓真的有博士碩士學位的知識份子不屑」、「我戶籍在桃園，但民進黨的我一律不投」。

另外針對該民調，有網友認為，「46.1%的民眾認為就是欺騙，這些不會投給你；48.4%則認為會做事就好，會做事的不是只有你一人」。甚至有人質疑，「竹科抄襲文字9成雷同，台大論文超過4成完全相同，居然還有26.7%民眾覺得是選舉抹黑？表示四分之一的台灣人只有意識型態考量，已經沒有是非黑白了，一個沒有道德底線的國家還有什麼希望？」