烏克蘭國防部情報總局(HUR )在上周五發布了一段戰果影片，是波蘭提供的 「戰友式」（Warmate）滯空彈藥(又稱神風無人機)成功擊中烏克蘭南部戰線的俄羅斯軍營。

防衛部落格(Defense Blog)報導，HUR表示，烏軍成功利用精確的神風無人機消滅了安赫德(Enerhodar)的俄軍佔領區軍營，摧毀了包括1輛安裝高射砲的卡車、BM-21「冰雹」(Grad)多管火箭，以及好幾個帳篷。HUR統計，有3名俄羅斯士兵 喪生、12 人受傷。

波蘭WB Electronics公司的「戰友無人機」，飛行距離70公里。(圖/WB Electronics)

俄羅斯札波羅熱州佔領區負責人羅戈夫（Vladimir Rogov）則說，烏克蘭「恐怖分子」（意指烏克蘭部隊）利用神風敢死無人機「襲擊了扎波羅熱核電廠」，不過沒有對核電廠造成傷害。顯然又是一次各說各話。

Українські військові ювелірно відпрацювали по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС.

戰友無人機是波蘭WB Electronics公司所開發的滯空彈藥（loitering munitions），所謂滯空彈藥是一種慢速廉價型無人機，並且攜有炸藥彈頭，通常以電動螺旋槳為動力，飛入交戰區搜索目標，並在找到目標後直接進行攻擊。