新竹棒球場啟用2天害4名職棒球員受傷，將大大影響新竹和桃園選情？民眾黨發言人、台北市議員參選人楊寶楨今(24日)上中天《週末大爆卦》節目指出，新竹市府早就收到問題反映，但完全沒做改善動作；林智堅把新竹棒球場當作引以為傲的政績，如今落跑、論文抄襲、棒球場落漆形象連環受創，對林智堅選桃園、沈慧虹選新竹都將造成衝擊。

主持人李珮瑄以林哲瑄撲接受傷照片為例，說球員撲倒時都可能像海龍蛙兵在走「天堂路」，楊寶楨表示，民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安6月29日已經召集各部會的人去現場勘察，發現「怎麼那麼多問題」，當時新竹市政府的人就帶回去檢討，「結果後來，根本就沒有改善！」

楊寶楨指出，開賽前就有球員示警外野有大量小碎石，但市府當局卻無動於衷。（圖／取自《週末大爆卦》）

楊寶楨指出，在開賽前又發現更多問題，如防滑設計不完善，無障礙動線也標示不清，而且開賽前就有球員示警，外野有大量小碎石，當局完全無動於衷，結果害球員跌倒、受傷，「我就問，這些球員他們的健康是怎麼賠得起？如果造成他們未來沒辦法再比賽的話，球迷一定會氣到瘋掉！」

楊寶楨說，當時高虹安反映問題，競爭對手還說她「就是政治抹黑」，「什麼東西都要弄到政治頭上，永遠都不是他們的錯，永遠都是『they』的錯，真正該面對、解決的問題，他們（執政黨）完全不想要去處理」，新竹市前市長林智堅想把政績攬在身上，拉著市長參選人沈慧虹，鋪路鋪成這樣子，結果整個政績「仆街」；林智堅駁「落跑」，說自己「九成政見都完成了」，楊寶楨酸：「結果社宅零棟！棒球場又當成公園在蓋。」

（影片來源取自《中時新聞網》若有移除請見諒）

楊寶楨指出，之前台灣曾捐9億幫尼加拉瓜蓋棒球場，還獲得大聯盟認證，反觀新竹棒球場預算從7億飆到12億，蓋出一堆奇怪的狀況，如立委邱顯智發現的，女廁的門鎖怎麼在外面？「我自己看了都傻眼！我們女生如果進去關門，欸？門鎖咧？『我要上廁所，妳幫我關一下』，上完廁所『不好意思，幫我開一下』，這樣嗎？這不是很荒謬嗎？如果真的有色狼進去，那該怎麼辦？這種狀況，你怎麼審核過關的？市府螺絲鬆成這樣，就像網路上說的，新竹棒球場就跟林智堅的論文一樣，看起來都很『表面工夫』！」

楊寶楨強調，林智堅把新竹棒球場當作引以為傲的政績，還想用以拉抬沈慧虹的選情，但現在發現他不只落跑、論文抄襲，連棒球場都搞成這樣，選民會對他的誠信大大質疑，「這個人講的話、做的事，到底做了幾分？到底有沒有真正為了市民著想？還是為了自己外在的光環？」