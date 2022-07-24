白龍庵忠靈堂五靈宮謁祖廟會24日上午6時許展開，1500人的陣容繞境北區與中西區，這是台南市16日西羅殿進香團鬥毆開槍案後，首場大型廟會，台南市警方出動200多名警力全程盯哨，除了放鞭炮引起妨害安寧零星檢舉案，過程大致平和順利。

中西區西羅殿進香團16日因停車糾紛，發生2進香團體廟前互嗆鬥毆，甚至開槍示威，嚇壞廟前單純參拜的信徒，台南市警帶回60多人調查，當晚依照傷害、毀損、恐嚇、槍砲等罪嫌分別移送13人。

事件引起台南市宗教界震撼，台南市民政局事後與廟方召開協調會，強調落實宗廟優質化政策，警方對維持廟會秩序態度更加嚴謹。

鬼月將屆，白龍庵忠靈堂五靈宮趁鬼門開前舉辦廟會謁祖活動，24日出動7頂神轎與25個陣頭，共有1500人參與，路線繞境北區、中西區許多住宅巷道，陣容大且路徑長，是進香團大亂鬥後，台南首場大型廟會，也是鬼月前台南市最後1場大型廟會。

台南市警方繃緊神經，24日罕見出動共200多名警力維持秩序，除在各路口交通布崗，還有大量機動快打部隊待命，深怕發生陣頭成員當街滋事。

警方在事先就與聯繫參與廟會，開會協商，雙方約定除在廟前可燃放鞭炮外，過程嚴禁放炮，24日上午除1件妨害安寧檢舉案，雖有延遲繞境行程，過程平和順利。