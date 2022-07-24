黑龍江哈爾濱男子灌入大量冰飲料，嘔吐近1000ml鮮血

近來全球性高溫肆虐，熱爆的夏日當中很多人冷飲不離手，大陸東北哈爾濱一名男子熱急攻心，在極度燥熱中一口氣把一瓶冷飲灌下肚後，竟口吐大量鮮血，送醫急救時已出現休克狀態，所幸最終還是撿回一命。醫生警告，在大熱天中，這種症狀其實並非罕見。

香港《經濟日報》報導，這名哈爾濱男子日前佝僂著腰、邊走邊吐著鮮血，衝進哈醫大醫院急診室時已呈現休克現象，院方及時為他進行搶救，確認他因出現了賁門撕裂，而吐血的總量達到驚人的1公升。

據該男子事後自述，他事發當日因感天氣炎熱，一口氣飲了一樽冰鎮的冰紅茶，之後就覺得不適並出現了上述症狀。

醫生解釋道，冰凍或有刺激性的食物，如快速進入消化道，由於消化道黏膜受到強烈刺激，就會因為痙攣而導致機械性的物理損傷，這名哈爾濱該男子遇的情況就是如此。

他說，事實上，在生活中由賁門撕裂導致大出血的情況並不罕見，一旦發生，就可能有生命危險，市民應依據個人的情況減少進食的量，或者減慢進食的速度。

報導引述醫生建議說，在夏天應少食用生冷、冰凍或者油膩性的食物，最好以熟食為主，以避免刺激消化系統，或為身體帶來過多負擔。