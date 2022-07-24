1名網友的機車原本停在車格內，之後卻被1名男子「移到車格」外，導致該網友遭開單，影片曝光該網友怒批真的很自私。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

某些路段停車位一位難求，機車族「喬車位」在所難免，但讓他人被開單就過分了！1名網友的機車原本停在車格內，之後卻被1名男子「移到車格」外，導致該網友遭開單，影片曝光該網友怒批「你一個人的行為接連讓許多人的週五晚上泡湯了，真的很自私」，其他人紛紛建議他停車後要拍照存證。

該網友在臉書「爆怨公社」發表1則影片，1名男子在路邊機車停車格擅自移動他人的機車，在停車格中間挪出空位後，再插入自己的機車，雖然車主移車「喬車位」在都市很常見，但該男子竟是把最外側原PO的機車移到「車格外」，讓原PO遭開單相當氣憤。

1名網友的機車原本停在車格內，之後卻被1名男子「移到車格」外，導致該網友遭開單，影片曝光該網友怒批真的很自私。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友事後向附近社區調閱監視器，翻拍畫面的過程無奈喊說「為什麼要這樣！」他事後將影片放在臉書，發文說「為了調監視器，害別人下班沒辦法準時回家顧小孩，你一個人的行為接連讓許多人的週五晚上泡湯了，真的很自私」，引發不少其他網友討論。

其他網友紛紛留言「我上次也看到一個阿姨要移我的車，站在旁邊看了幾分鐘發現她移不動」、「我現在習慣停好車之後拍照，以免這種事情發生」、「移車就算了還移到車格外，也太無恥了吧！真的是老天有眼」、「這種人要告才會怕」、「我會直接把他的車送到路中間」、「後箱這麼大，又不停好，鐵定超出車格」。