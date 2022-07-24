自小客車因巨大撞擊力掉落一旁農田，自小客車左側車頭及車身毀損，駕駛與乘客拋出車外。（民眾提供）

台中市32歲的蔡姓男子駕駛曳引車，於7月21日上午8時許，行經大甲區南北二路由南往北直行，在東西四路與55歲游男駕駛的自小客車相撞；游男與43歲的乘客林男當場噴飛，掉落10餘公尺旁的水溝，兩人送往大甲光田醫院急救，因顱內及身體大量內出血都不治死亡。警方指出，初步研判大車未禮讓小車，小客車未注意車前狀況才釀禍。

警方指出，這起死亡車禍發生在本月21日上午8時40分左右，蔡男駕駛曳引車，沿大甲區南北二路南往北直行，駛至東西四路口撞上，駕駛小客車沿東西四路東往西直行的游男，游男及車上的乘客林男疑未繫安全帶，當場被拋出車外；掉落10餘公尺外路邊水溝。

警方表示，自小客車因巨大撞擊力掉落一旁農田，自小客車左側車頭及車身毀損。曳引車駕駛蔡男僅手腳輕微受傷，小客車上的游男及林男則重傷，經送往大甲光田醫院急救，兩人因顱內及身體大量內出血，當天上午10時即雙雙宣告不治身亡。

警方調查，蔡男及小客車乘客林男酒測值皆為零，但自小客車駕駛游男因溶血反應無法檢測，將於刑事相驗時，建請檢察官抽取眼球液檢驗酒測值。

警方初步研判，因路口未有紅綠燈，可能兩車行駛速度都很快，加上曳引車未依規定讓車，小客車則未注意車前狀況才造成兩車相撞，致小客車上的駕駛及乘客兩人皆傷重不治死亡。