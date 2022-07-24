因小失大？正妹騎車行經某巷內時，不慎撞到花盆後倒地刮傷一旁賓士車，她趕緊每家每戶找尋賓士車主，豈料，對方竟提出2萬元和解，再去認識車行處理，但由於她的機車有超額險，便報警請警察來處理，最後，賓士維修費用由她的保險公司全責給付，賓士車主也收到1張違規停車紅單。

一名正妹在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示日前騎乘機車，在某小巷子裡不慎撞到路邊花盆，導致機車倒下刮傷一旁賓士車，她便每戶按鈴找尋賓士車主，突然，有位阿姨向她表示「巷子沒有攝影機，妳就趕快走，人有人知道！」，她當場傻眼。

但是，基於道德與法律上，她還是繼續找尋賓士車主，所幸找到賓士車主後，對方表明這輛是公司車，不用叫警察，只要她拿2萬元和解，去認識的修車廠處理就好，但她有些疑惑，便打給保險業務詢問，得到的結果是，因為她有保「超額險」，可以全責理賠，保險業務叮嚀她千萬不要私下和解。

不久後，警察來了，賓士車主竟對她大聲囊囊「保險金不夠賠要提告，車子維修時代步車費用，車子折舊率也算她的」，她心想只是個小刮傷，不注意看根本不會發現，此時，一旁鄰居指著賓士車主都違停在這，明明對面就是停車場，也不捨得花錢，看到警察就開走繞一圈又回來。

事發之後，保險業務與她連絡，賓士車已經處理好了，原廠維修2萬8千元，全由保險公司支出，另外，也聽到賓士車主被開了1張「違規停車」要自行吸收繳納。

貼文一出，網友紛紛留言表示「有保險就不用擔心了，不過那個花盆是該出現在巷子內的嗎？」、「原來賓士駕駛都是這樣賺錢的嗎」、「這種刮傷，還要烤漆？」、「謝謝你用保險教訓他要去停停車場」、「粗蠟推一下就一點事都沒有了」、「一般機車的保費根本就不貴當然出險弄死他」、「比較想知道，事主明年的保費會收多少」。