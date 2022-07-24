遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯（右5）與貴賓歡慶少年楷模活動十周年。（遠東SOGO提供）

已故帕運國手暨少年楷模陳亮達家人，代為接受遠東SOGO贈獎。（遠東SOGO提供）

遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會今（24）日舉辦第十屆「SO GOOD好小孩少年楷模」表揚，本屆有22位來自全國各地清寒、或罹病或傷殘的特殊生受奬，及多位歷屆楷模回娘家，齊聚一堂分享生命的堅韌與感動。

新冠疫情改變了全球經濟與生活，也影響了對未來的想像，本屆「SO GOOD好小孩少年楷模」以「我的未來」為徵選主題，台灣惟一Freeman-Sheldon氏症候群（俗稱關節僵硬症）患者徐梓恩、罹患罕病導致全盲的羅柏勛、慢飛天使許廷緯等三位學童，以對生命的熱誠，榮獲評審團特別獎。

主辦單位遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯表示，「永續」是現在35歲的SOGO、未來70歲的SOGO持續會走的路；而「社會共融是我永遠的理念」，從資深媒體人轉戰百貨業十多年，她始終堅持初心，用溫暖良善領導遠東SOGO走一條對的路。

遠東SOGO百貨與太平洋崇光社會福利基金會，長期投入兒少關懷，持續扮演「以人氣通路搭建公益橋樑，牽起M型化兩端對話」的角色。「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」自2011年開辦，為台灣百貨惟一針對幼兒園、國小學童舉辦的獎助活動，凡清寒、疾病或身心障礙學童能逆境向上，都可由各縣市國小、社福機構舉薦。十年累計獎勵290位學童、催生44名總統教育獎、邀請46位名人為學童打氣，讓逆境向上的典範被看見。曾獲有「永續諾貝爾獎」之稱「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Entrepreneurship Awards）社會公益發展獎，是國內第一個獲得該獎項的社會公益活動。

典禮也邀請到曾二度獲得總統教育獎的第一屆少年楷模陳孟筑「回娘家」，分享如何持續努力、考上清大，並將愛回饋給更多需要幫助的人。遠東SOGO原本也計畫邀請第二屆少年楷模、帕運游泳國手陳亮達參加，遺憾亮達日前不幸離世，由跟亮達感情深厚的阿嬤跟哥哥代表出席，接受紀念狀，所有與會者一同追憶他樂觀、堅強的模樣。

遠東SOGO每年頒獎典禮都為少年楷模邀請偶像出席打氣，這次請到知名大提琴家張正傑、台灣首位盲人律師李秉宏、兒童文學作家廖炳焜，人氣Youtuber阿神也以VCR鼓勵學童，不要放棄，一定可以實現夢想。