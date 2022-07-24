綜藝天王吳宗憲的女兒吳姍儒（Sandy）形象氣質、端莊，今年初升格人妻後，罕突破尺度，2天前在社群平台PO辣露裸背的泳裝照，讓大批網友敲碗想看正面；對此，吳姍儒稍早曬出正面照，凹凸有致的曲線讓網友看呆了。

吳姍儒今（24日）下午在IG上傳一系列泳裝照，畫面中，她不走網美的性感路線，將秀髮包進白色毛巾，臉上配戴黑色墨鏡，手中拿著空瓶子入鏡，模樣相當俏皮，不過她的泳裝還是很有女人味，胸前開深V的設計小露渾圓形狀，S型好身材展露無遺，一轉到後面又激裸無瑕美背，堪稱她出道以來的最大尺度。

文中，吳姍儒表示因為天氣太炎熱，這趟旅行幾乎沒曬到太陽，也沒真的玩到水，只是想拍好看的照片才刻意帶泳裝，但還是被好姐妹虧懶惰，吳姍儒自認是事實，「嗯啊，我超懶。不喜歡花力氣拍穿搭、試衣服、找角度，或許有一大部分是工作使然，（每天都換穿好多套衣服）但也有一大部分是個性…嘿啦，覺得很麻煩。」

許多網友看到吳姍儒的正面泳裝照，紛紛留言誇讚：「太美了啦！」、「泳裝超好看耶」、「魔鬼身材，差點燒掉手機」、「沒想到妳還蠻性感的」，還有好幾個網友表示吳姍儒的造型很像比莉姐，神韻也越來越有老爸吳宗憲的味道。