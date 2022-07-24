屏東縣長選情逐漸白熱化，藍營參選人蘇清泉萬丹之友會24日成立，除同黨議長周典論站台力挺，消除支持者對「跨黨支持」的疑慮外，蘇還堅信能取得最多中間選民的支持，對此，綠營參選人周春米稱，她的服務也不分藍綠。

眾所皆知，屏東議長周典論雖屬藍營，但與綠營縣長潘孟安私交甚好，加上綠營初選期間爆出藍營基層傾巢相挺周春米，因此不少藍營支持者擔憂「跨黨支持」亂象會持續不止，直至看到周典論出席蘇清泉萬丹之友會成立典禮，支持者才放下心中大石頭。

「蘇清泉是藍軍的期待！」周典論說，他一直期待蘇清泉代表國民黨選縣長，蘇清泉勤走基層的努力，他都看在眼裡，屏東綠色執政24年，國民黨要奪下縣長確實是艱難的挑戰，但他從頭到尾都站在蘇清泉這邊，相信他會不負眾望。

對於周典論的站台力挺，蘇清泉自信道，議長非常支持他，他們的互動一直都很好，議長是很有智慧的政治人物，能做正確的政治判斷。蘇清泉試圖向支持者展現黨內團結的決心，他強調，國民黨的同志們正歸隊中，現在可以看到很多選舉看板都是與他站在一起。

此外，蘇清泉還說，據他的團隊調查發現，現在的中間選民愈來愈多，目前高達46％，意味著很多人不滿意現在的執政，選民自主性變高想要當家做主，不願再被政黨綁架束縛，這會使選情產生很大的變化，如他的萬丹之友會就是由中間選民自組成立，他有信心能取得最多中間選民的支持，讓綠地變藍天。

對於蘇清泉的「中間選民說」，周春米指出，不管是縣政還是服務，周春米團隊都不會分黨派跟顏色，只有最多鄉親的需要，才是他們努力的根本。周春米因確診目前隔離休養中，但仍不忘透過臉書與支持者互動、維繫感情。