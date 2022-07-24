大眾對於機組人員的印象可別侷限於「服務」，專業的受訓讓他們擔起乘客安全的使命。不過西班牙廉航伏林航空（Vueling Airlines）卻發生離譜事件，日前一架飛機起飛前突冒出煙霧，機長見狀竟拋下其他空服員和乘客，連滾帶爬衝下機逃跑，大家全都看傻眼。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，21日一架載有數百名英國籍旅客的西班牙廉價航空「伏林航空」（Vueling Airlines），要從巴塞隆納飛往英國伯明罕，才正要起飛就出事，先是傳出劇烈爆炸聲響和奇怪的燃燒味，接著機艙內濃煙密布，觸動每一個警示燈，所有人呆坐在位置上不知所措，不過眼前的這一幕讓大家心都涼了。

一名50歲的乘客貝尼翁(Andrew Benion)回想起來還是心有餘悸，他表示「親眼看到空服員把門打開，機長竟然第一個往外逃，這是什麼情況…」報導指出，該名俗辣的機長完美詮釋了「歌詩達協和號」事件，2012年這艘豪華郵輪因觸礁擱淺，船長棄船逃跑，造成32名乘客死亡。

貝尼翁先生還說道，「這輩子沒遇過這種事，要不是大家都很害怕，不然這將是一齣精彩喜劇。」

伏林航空傳出的意外靠著一名稱職的空服員，成功將逾百位旅客疏散下機，等了90分鐘，航空公司改由另一架飛機完成工作。