為了讓壽星印象深刻，不少人在生日祝福上煞費苦心，一名男網友分享，在路上看到一輛貼滿了要給老婆生日祝福的宣傳貨車，但仔細一看，內容竟提到「妳不會瘦下來的，妳只會幸福肥」、「妳只會橫向發展」，引來網友笑稱，「男性壽命通常比較短的原因」、「我只想知道他還活的好好的嗎」。

原PO昨（23日）在臉書社團「爆廢公社公開版」轉貼某地方社團發布的照片，並開玩笑稱，「7月23日，她的生日你的忌日，全村都知道你老婆幸福肥」。

只見照片中，一輛行駛在外側車道上的宣傳貨車，貼滿了一名人夫要給老婆的生日祝福，「生日快樂！妳不會瘦下來的，妳只會幸福肥，遇到我，妳只會橫向發展，人有無限的可能，妳就有這種潛力，『豬』妳天天開心，永遠開心大笑，老婆生日快樂」。

貼文被轉發至爆料公社後，立刻掀起熱議，有網友笑稱，「男人100種自殺的方法」、「男性壽命通常比較短的原因」、「人生如此短暫，還是有人堅持走捷徑」、「沒名字，還可以多活一些日子」、「我只想知道他還活的好好的嗎」、「希望他還能看到明天的太陽」。

不過也有網友認為，這個舉動十分浪漫，壽星看到說不定會很感動，「好浪漫」、「別人的老公永遠不會讓我失望」，「雖然文字調皮點，但我覺得這位老公很有心」、「看到這個禮物會很感動耶！表示老公不會因為外表變了而嫌棄她」、「生活充滿幽默，還蠻好的」。