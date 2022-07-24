我國桌球好手們在最近WTT冠軍賽、支線賽奮戰，男單老將莊智淵不敵大陸好手林高遠，止步4強，但41歲的他還能有如此表現令人敬佩，而這次不只他的球場成績受到關注，在8強賽贏球後的全英文受訪片段更驚艷眾人，過程中他與媒體對答如流，還有球迷說他的口音有點像西班牙網球名將納達爾(Rafael Nadal)。

「桌球教父」莊智淵在去年東京奧運後持續出征國際賽，而且成績都相當不錯，最近更在WTT冠軍賽匈牙利站打出佳績，一路殺進4強，可以不敵大陸好手林高遠。而他於8強賽的演出也受到外界注目，賽後訪問片段更成為最近媒體、球迷熱議的話題，因為他受訪全程都親自用流利英文對談，還有著獨特腔調。

影片出現在他的臉書粉專，粉專小編表示，由於他從10幾歲就常在國外征戰，因此各國講的英文腔調他都聽得懂，也能用最簡單語法與非英語系國家的人溝通，唯一比較不好意思對話的是英國人，對方是正統，擔心自己講的不夠正確。貼文至今引來600多則留言、近500次分享，有人甚至說莊智淵口音很像納達爾，非常好聽。