東港大鵬灣水上嘉年華5天活動破5萬人次參與，在地觀光業者看好後續發展。（謝佳潾攝）

東港大鵬灣水上嘉年華5天活動破5萬人次參與，在地觀光業者看好後續發展。（謝佳潾攝）

東港大鵬灣水上嘉年華5天活動破5萬人次參與，在地觀光業者看好後續發展。（謝佳潾攝）

東港大鵬灣國際休閒特區經3年荒蕪後，今年暑假以「水上嘉年華」強勢回歸，5天活動共吸引逾5萬人次入園，遊客玩得開心、業者也賺得眉開眼笑，無不期待將於30日登場的「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，重現台灣燈會觀光榮景。

鵬管處指出，據統計，為期5天的「水上嘉年華」，每天都有近萬人次入園，不僅場場體驗活動網路報名秒殺，現場排隊人潮更是洶湧，水上活動10點才開始體驗，但一早8點多就已湧現排隊人龍，這都比預期的情況還要好，讓管處很有信心執行園區重啟後的後續發展。

鵬管處表示，大鵬灣潟湖本來就是很適合多元水域活動的發展，此次透過活動的成功，更加確定大鵬灣的發展方向，同時也達到協助觀光業者創造商機、以及讓民眾更親近海洋的目標，此外，近日連日高溫不下，體感溫度更破40度，除了海邊外，來大鵬灣玩水上設施再適合不過了。

「水上嘉年華」的成功，不僅讓鵬管處更有自信開發大鵬灣，在地業者也因此獲得不少信心，劉姓伴手禮業者說，2019台灣燈會以後，大鵬灣陷入困境，遊客只減未增，所幸特區重啟後人潮也回歸了，為了慶祝還特地在活動期間祭出穿比基尼免費玩遊戲的獎勵，就是要讓大家知道，東港的夏天也有熱情比基尼。

鵬管處說，水上嘉年華圓滿結束後，由縣府主辦的大型活動「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」緊接登場，這不僅延續園區的觀光熱度，也讓2019台灣燈會的藝術品更具存在價值。

縣府指出，「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」30日至9月4日在東港大鵬灣國際休閒特區登場，每日下午4時至晚上10時，有遊樂園、演唱會、劇團、踩街、煙火秀、市集，不用門票免費入場玩翻天。