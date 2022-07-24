新光三越L’OCCITANE 快樂鼠尾草美體保養組，特價1850元。（新光三越提供）

新光三越MAC推出持6個回收空瓶即贈「子彈唇膏」。（新光三越提供）

消費者恢復社交生活，也使得彩妝及保養等化妝品買氣跟著回暖，加上口罩政策進一步鬆綁，更多時間不用戴口罩。新光三越「秋季化妝品節」登場，特別歸納3大秋冬美妝趨勢，包括：舒緩長時間配戴口罩的肌膚問題，主打純天然植萃成分的「高效保濕修護」保養品、持久不脫妝的「裸透持久底妝」，及打造生活儀式感的「迷人新香」。今年更一次聯手BOBBI BROWN、CHANEL、DARPHIN、DIOR、ESTEE LAUDR、GIORGIO ARMANI等品牌，推出超過30款新品。

即起至8月7日秋季化妝品節期間，只要持GIORGIO ARMANI、KIEHL’S、ORIGINS、BIOTHERM、IPSA、KOSE、APIVITA等12大品牌美妝空瓶，回品牌櫃位消費，即可享購物折抵、品牌好禮等專屬回饋，包括：APIVITA一個回收空瓶／面膜盒可折抵25元、L’OCCITANE一個回收空瓶可折抵20元、YSL一個回收空瓶贈特務點數200點＋明星試用組；另外，MAC推出持6個回收空瓶，即贈「子彈唇膏」、L’OCCITANE加碼8月31日前消費不索取購物袋，即贈明星五件組。