『宥勝聲明』

如果可以，希望世界上的戰爭都能如此平息。一早就收到很多訊息及留言，擔心、不捨、恐懼、錯愕...

但這一切不安，都在幾通長達半小時的傾心通話後徹底消失.....王浩南過世當天，一位幾乎零負評的優秀編劇，在一場即時放送的直播間中當著媽媽與孩子的面被網友狠狠痛罵，全程無法中斷停止...這事我不知道。

昨天深夜，一位壓抑已久的退場演員，因為幾週來的誤會延燒而被家人夥伴強烈質疑：「哥，你真的還不為自己平反嗎？」「這種毀謗所有人都看得見，真的是會影響團隊形象，觀感還有信心的...」這事她不知道。這十個月來，所有的簽約談判與訊息傳達，竟都存在著認知感受與時間上的相當落差，這事我們全都不知道...

但這麼多的不知道，卻因為TVBS郝副總、公關團隊、律師團隊、以及Kimi編劇的真心相談，才讓我們終於明白，一切都是因為我們太愛《機智校園生活》，太愛家人，以及太愛與自己一起打拼命的所有夥伴.............宥勝對「賜死」的真心話其實是，王浩南的結局其實無懈可擊，每個人都有活路走，故事都可以繼續展開，所以當我看到劇本時雖然震驚，內心卻是不斷讚嘆...只可惜編劇對喜劇的用心，忽略了現實中需要時間傷心，於是一場因為愛的戰爭就此爆發.......

感謝所有人的關注與體諒，如果能夠選擇，我更願意關注充滿希望的未來，例如蕾蕾與剴剴，以及

一直都穩健認真的陳安民-鍾岳軒

生澀卻大幅進步的周凌凌-鄭芯恩

帥氣又很放得開的齊家寶-林輝瑝

能搞笑更能深情的大塊仔-李星鏴

一秒落淚乖巧上進的咪寶-馮容潔

高大卻私下靦腆的劉川楓-黃柏峰

癡情而耿直豁達的大猩猩-王新凱

說學逗唱全方位的小蘋果-孔令元

微笑卻滿腹故事的小胖子-鄭豐毅

臉很白但血很熱的藍守為-陳彥廷

愛跳舞也愛大笑的艾麗絲-賴雅琪

所以如果大家還愛著他們，請繼續支持《機智校園生活》，他們都要住進宿舍了，一定有更多輕鬆好玩的故事，而這部在疫情期間依然堅定播出的長劇，每天也默默陪伴著數十萬名的觀眾，劇組人員、演員、以及編劇群們，也依然還在這炎熱的世界裡努力創作著...謝謝你們愛過浩南，謝謝你們相信宥勝，目前我人在台東陪伴著家人，等我們下週回到台北，就會一起吃個飯了，再次感謝大家關心。

最後，以下這則聲明是在每一位當事者的見證下合作完成，希望焦點重新回到美好的明天，晚上八點42台，《機智校園生活》第三季：必勝高三生。

宥勝發表二次回應。（圖／宥勝facebook）

『編劇Kimi聲明』

我常跟孩子們說，看不到事情的全貌不該擅自揣測議論，沒想到我居然也犯了這樣的錯.....

其實當初po文的動機只是因為太多不捨王浩南的粉絲私訊詢問，我在不堪其擾的狀況下，只好統一解釋。當然這之間也有我對於王浩南離開的小小怨氣。現在回想起來，那些讓我變得衝動的情緒，根本與宥勝無關。

今天下午經過TVBS居中協調，我終於跟我的王浩南有了一次深度的對談。然後才發現原來我們都不知道對方工作細節的全貌，所以導致因為部分片段的資訊就對對方產生了不必要的嫌隙。

今天下午的對話，讓我們都各自理解了對方的立場，而且也將因為認知不同所產生的誤解給說開了。

說穿了，就是我們都太愛『機智校園生活』這部戲，也希望未來大家都能跟我們一樣愛它。

事情就這樣迅速的落幕，因為我們都是好人。

或許大家想等我的道歉，我想我不會跟那些無端罵我的人說什麼，但是我必須要跟我的王浩南說一聲，真的是我誤會你了！