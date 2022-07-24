恐怖水質讓住戶嚇壞！1名網友投訴自家裝上濾水器後，每個月更換濾心時都發現整根濾心變成深褐色，滴下的水更是彷彿是「墨汁」，目前自來水公司已獲報處理，但稱一切檢驗符合標準，讓該網友發文問這麼髒正常嗎？其他網友則嚇壞留言「巧克力年輪蛋糕」、「不說我還以為是機油濾芯」。

1名彰化縣大村鄉的網友說自家裝上濾水器後，每個月更換濾心都發現變成深褐色，滴下的水更是彷彿墨汁，目前自來水公司已獲報處理。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前在自家的屋內裝設濾水器，1個月後竟發現濾水器的濾心竟整個變成「深褐色」，他嚇得拆下濾心後用桶子裝著，連濾心滴下的水也是深褐色，他說自來水是先通過濾心才會到水塔，因此不是水塔問題，他家屋齡僅3年，附近鄰居也都有此問題。

原PO說上圖是沒裝濾心時水的顏色，後來自來水公司更換管路，但更換後水質仍一樣，那時原PO小孩一直過敏生病，所以才加裝過濾器。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友曝光恐怖的褐色濾心照片，PO文當下稱曾與自來水公司反應，但未得到回覆，他每個月換濾心都是如此景象，才決定PO文投訴，之後自來水公司才與他聯繫；他說先前曾清理過管路，但水質仍相當骯髒，他發文問說「只用一個月的大胖濾心，連續兩道都這麼髒是正常嗎？」

其他網友紛紛留言「彰化溪湖水質也很差，反應很多次依然沒用」、「這管線的水提供給彰化的政府官員喝個幾天，應該就會改善了」、「不說我還以為是機油濾芯」、「巧克力年輪蛋糕」、「我之前在工業區工廠工作的濾芯也沒這麼髒」、「通常不是都黃黃的，怎會是黑的」、「地下水都沒這麼恐怖」。