藝人林志穎22日在桃園蘆竹區中正橋發生自撞車禍，5分鐘車子就起火燃燒，所幸路人及時拉出並協助送醫；而老婆陳若儀第一時間去醫院照顧，稍早在社群發文報平安，透露丈夫每天都有進步，並盼望外界勿以訛傳訛。

陳若儀剛才在社群平台表示：「很感恩大家的關心，志穎每天的狀況都有進步，感謝長庚醫療團隊的用心和照顧，還有大家的祝福，最重要的是，救出志穎跟Jenson的熱心人士，衷心感謝他們」，她並透露林志穎父子倆的現況：「目前志穎的狀況相對穩定，Jenson也是輕微受傷，正在觀察及休養當中」

林志穎所屬經紀公司吉米工作室預計明（25日）下午2點會在林口長庚醫院說明最新狀況，陳若儀也透露會選在此時報平安，主因是希望能夠平息網路上以訛傳訛的不實消息，「身為人妻與人母的我，看了相當難過，也想在此呼籲大眾，不要相信未經求證的謠言，最後要感謝大家對我們的關心與支持，這絕對是守護我們的最大力量」。

據悉，林志穎除了右肩膀等多處骨折，臉部也因撞擊造成臉骨碎裂，額頭有破相之虞，恐需花時間重建，加上撞擊頭部，72小時是觀察期。至於他的兒子Jenson臉部有小擦傷，其餘無大礙，但受到很大驚嚇；依照醫院陪病的限制人數為1人，所以目前由林志穎老婆陳若儀守在病房，其他家人已離開醫院；而根據《三立新聞網》報導，林志穎弟弟林志鑫今（24日）表示林志穎沒昏迷，也沒有否認清醒，一切狀況都會在明日公開說明。