農曆7月「鬼門開」的日子即將來臨，傳統上有許多避諱的禁忌。不過律師林智群指出，「全台灣最常發生鬼故事的地方不是醫院而是法院」，更分享一個真實案例，隨即引發熱烈討論。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」發文分享案例，直呼「如果電影公司要找演員，可以到法院找找看，全台灣最好的演員，都在那裡」。一名年輕人偷了公司一堆產品，價值高達200萬元，曝光後年邁的爸爸拿著藥袋、病歷跟存摺到場求情，表示願意幫小孩處理此事，但自己只靠老人年金過活，能力有限。

由於不忍心爸爸為了兒子老淚縱橫，大家都熱心的幫忙，雙方協議用40萬元和解，20萬現金、20萬分40期付款，一期5000元，令所有人萬萬想不到的是，「最後老父親拿出支票本，問公司可否接受支票」。

對此，許多網友紛紛回應「法院本來就不見得是講真話的地方，而是講對自己有利的話的地方」、「只靠老人年金過活，卻有支票本？這是扮豬吃老虎吧」、「有錢能使鬼推磨，沒錢讓人變幽默」、「寫支票用的那支筆是萬寶龍的鋼筆」、「金馬獎最佳短片：老父親的支票」。