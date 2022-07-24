國民黨桃園市長參選人張善政24日於臉書表示，他認為桃園未來需要「工程師治理」，工程品質需有實事求是的精神、精確嚴格的品管及做到最好的期待。

張善政表示，當年他接下國科會電腦中心主任，從找經費、找顧問公司規畫、監督招標過程等都親自參與，運用自身土木專業評估承接的營造廠，判斷他們確實可以把計劃做好。他還自己跑到審計部溝通，保證會親自下去「盯」整個工程，才終於順利開工。

張善政說，身為學工程出身的科技人，當他決定參選桃園市長時，時時浮在心頭的就是三個字「工程師」。心目中的「工程師治理」則有3個「就是」，就是實事求是的精神、就是精確嚴格的品管、就是做到最好的期待。

張善政指出，無論是蓋1座球場、鋪1條馬路，還是建1座科學園區，如果沒有做到這3個「就是」，只想依靠花大錢包裝、宣傳，只會導致「金玉其外，敗絮其中」。輕則，動輒十數億的政府預算、民脂民膏被浪費；重則，可能造成人員的傷害，為市民帶來不便、甚至危險。

「一旦導致損害發生，再多的扛責、道歉都無濟於事！」張善政表示，公家的工程，會遇到預算限制、法令規章、防弊措施等，實際施工則可能遇到變更設計、進度落後時的趕工等問題，無論如何，涉及公共安全，絕對馬虎不得。

張善政說，如果他有幸當選桃園市長，必定秉持「工程師治理」的人生信條，用畢生的土木專業與經驗，為桃園打造品質一流的公共建設，讓桃園市民的家鄉，幸福又安全。