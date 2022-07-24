前衛福部長陳時中代表民進黨角逐台北市長，國民黨醫療委員會今（24日）10問陳時中，要他清楚把疫情期間的防疫政策說清楚，此外，國民黨台北市長參選人蔣萬安則引用前總統蔣經國名言「只要政府永遠和民眾在一起，民眾便和政府在一起…」諷刺陳時中沒有與民眾站在一起。

國民黨醫療委員會表示，陳時中滿腦子都是老舊的官僚思維，發言重點竟然不是民眾的利益，而是強調他做過大官的行政經驗，難怪各界總認為陳時中的心沒有與民眾站在一起。

國民黨醫療委員會今（24日）10問陳時中，關於疫情期間的防疫政策，為何紓困條例草案是由蔣萬安先提出？為何以篩代隔、以快篩取代PCR、購足疫苗與藥物等防疫政策，會由蔣萬安先提出？為何重視疫苗條款是蔣萬安先提出？為何蔣萬安提出發現金紓困能得到民眾高度支持？

為何陳時中的3＋11決定會導致無辜百姓死傷？為何陳時中會造成專案泡泡破口導致台灣高死亡率？為何陳時中採購疫苗、快篩、抗病毒藥物都比其他國家慢？為何陳時中搞不清楚染疫死亡是否該24小時火化？為何陳時中會忽視兒童染疫風險造成許多兒童腦炎與死亡？為何陳時中要求民眾面對疫情只能「自主應變」？

蔣萬安則引用蔣經國於1980年所說的名言「只要政府永遠和民眾在一起，民眾便和政府在一起；只要是為民眾著想、符合民眾利益的事，也就決無得不到民眾贊同之理。」諷刺陳時中沒有與民眾站在一起。

國民黨醫療委員會指出，蔣萬安是民選的立委，勤走地方鄰里、重視基層民意、監督行政效能、保障人民權利，這絕對不是擔心陳時中下午兩點沒能午睡的蔡政府所能領會。為何民眾對陳時中的仇恨值高？因為疫情爆發時，他沒有與民眾站在一起！

國民黨醫療委員會指出，陳時中為了讓自己可以順利投入台北市長選舉，他沒準備好各種解封所需要的疫苗、快篩、藥物，也沒有重視兒童、長者染疫的高風險問題，就隨心所欲地讓病毒與民眾共存，民眾當然憤慨，因為陳時中沒有與民眾站在一起！

此外，市民看到的是蔣萬安在立法院努力推動法案，重視市民健康，而陳時中卻不斷規避防疫疏失，並利用疫情機會，照顧自家「綠友友」廠商。