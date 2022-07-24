新竹棒球場開打2天連傷數名球員，引發各界指責新竹市政府把關不嚴，民進黨新竹市前市長林智堅道歉揚言扛責也難息怒火；國民黨台南市議員、台南市長參選人謝龍介有感而發，以「老獅迷」角度回憶統一投手曾翊誠的受傷，並提起明年將驗收的20多億預算「台南亞太棒球村」，盼勿重蹈覆轍，引發網路熱議。

謝龍介今(24日)在臉書發文提到這事件，讓他想起獅隊球員受傷往事：「讀到自由時報採訪味全龍投手廖任磊，說新竹球場投手丘『不及格』，紅土與黏土的比例不對，立刻勾起了我老獅迷的痛苦記憶，這嚴重起來，可能會終結選手生涯。2003年，統一獅的選秀狀元『小寶』曾翊誠，就疑似因為投手丘太硬，在投手丘上投到大腿骨折。那年，他剛改成側投，第一次先發輸球，但沒有自責分，第二場丟到第六局骨折，雖然拿下勝投，卻養傷368天才復出比賽。那是奇蹟，不是任何選手都能熬過來，一定要避免這樣的意外發生。」

謝龍介分析投手丘構造：「其實台南球場過去也常被詬病，投手丘的土質太硬，鬆軟不穩定，近年來多虧統一獅球團用心經營，顯著改善。原來投手丘下方是水泥基座，投手丘是由磚頭堆高，再蓋上紅土，而且不能用常見的紅磚，一定要用未經窯燒的黏土磚，才能夠與紅土密合。這就是所謂紅土與黏土的比例問題，差一點就差很多，台灣承辦WBC等級的賽事，美國大聯盟甚至會專程派人來台處理。」

展望未來，他不希望台南的亞太棒球村重蹈覆轍：「球場的設計、建造，日常維護，都是專業。不是今天蓋了兒童公園，明天就能來建造職棒球場。不免想到台南亞太棒球村，總預算超過20億元，成棒主球場預定在明年完工，絕對要吸取教訓，落實驗收。」

媒體人朱凱翔分享了這則動態，也立刻引發網友熱議：「造價驚人，品質也驚人」、「老一輩說過有建設才有油水，對單純老百姓而言，你沒建設就是認為你吃很大，所以聰明的官都知道要一直建設才是老百姓要的」、「論文抄襲還能說是藍白黨別有居心，棒球場可就賴不掉了，掛自己政績結果爛到出汁，立刻就出來道歉」、「繼續讓它們執政，國家整體方向離古巴不遠」、「台南人都死忠仔，就算蓋出個廢墟球場他們都會叩謝媓恩」、「國球死在這些政客手下」、「公佈一下金流吧」、「要不要請政府公佈一下這些營造商憑什麼資格承包這種棒球場的工程」。