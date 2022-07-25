美國眾議院議長裴洛西可能訪問台灣，華郵專欄作家羅金表示，美軍考慮調動航艦或戰機支援，但這麼做可能被中國視為挑釁，然而裴洛西若延後訪台，恐將使中國認為威脅奏效。

英國「金融時報」（Financial Times）日前報導裴洛西（Nancy Pelosi）可能8月訪台，這將是她亞洲訪問行程的一環，中國已向美國拜登（Joe Biden）政府私下發出不假辭色、前所未有的強硬警告，甚至揚言不排除以軍事手段回應。

拜登20日指出，軍方認為裴洛西訪台「現在不是個好主意」。在台灣方面，外交部表示未接獲相關訊息。裴洛西21日則說，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫，但她也表示，展現對台灣的支持很重要。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家羅金（Jose Rogin）在今天刊出的文章中表示，裴洛西當然有權訪台、釋出強烈支持台灣民主的訊號，北京無權干涉，但拜登團隊無法忽視相關風險。中共打算今年11月賦予國家主席習近平第3任期，拜登政府官員認為在那之前的這段時間風險尤其高。

然而羅金同時指出，裴洛西雖尚未對外公布將訪台，但她若確實在此刻延後行程，北京可能認定自己的高壓策略奏效，美國「不能讓中國認為每次有國會訪團希望訪台，都握有否決權」。

過去幾週以來，包括國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）、印太司令阿基里諾（John Aquilino）、白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）等官員已向裴洛西或其幕僚進行簡報，提供他們風險評估的情報，以及裴洛西若要訪台的必要軍事規畫。

中國向來會在美國國會代表團造訪台灣時表達不滿，但拜登政府官員告訴羅金，他們現在特別有理由擔心。官員們說，中國可能正在規劃破壞穩定的回應措施，而他們並不知道北京確切會怎麼做。一名中國國營媒體評論人則暗示，中國空軍可能派機攔截裴洛西，這麼一來美中可能攤牌。

羅金指出，裴洛西依正常程序將搭乘軍機，美軍正在規劃保護裴洛西代表團的選項，目前考量的措施包括調動航空母艦或派遣戰機給予密切空中支援，但這樣做「可能被中方誤解為挑釁，而非防禦措施」。

官員表示，美國在亞洲的重要盟邦皆表態憂心，裴洛西訪台會被當成是挑釁，這樣可能有礙美國與區內一些國家就台灣議題加強合作。

美國官員也擔心，中國政府可能認定拜登支持裴洛西出訪，這牴觸拜登政府當前推動讓雙邊緊張關係降溫的作法。白宮很清楚裴洛西可以也會自行決定出訪計畫，但北京可能誤認美國有意升高局勢。

白宮不能公開表態希望裴洛西延後行程，因為拜登會被抨擊在台灣議題上示弱。拜登團隊整體表現出堅定挺台的姿態，包括在軍售、軍事訓練、外交參與等方面，以及美國海軍持續在台海巡航等。

羅金寫道，台灣也面臨風險，因為中國不滿可能使台灣首當其衝，但裴洛西可能不願延後計畫，希望維護立法機關自主性，避免挨批屈服於中國霸凌。

羅金認為，最好的狀況就是裴洛西和拜登團隊找到妥協之道，譬如裴洛西如延後行程，可由其他議員代為出訪，並承諾將在幾個月內訪台，藉此挽回顏面，同時確保不會首創惡例。

但羅金強調，民主國家的人民與代表可以隨時造訪其他民主國家，而不必遭受鄰近獨裁政體懲罰，若裴洛西仍將於下月訪台，華府和北京都得接受。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110724