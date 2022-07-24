好用心的禮物！有網友表示媽媽生日快到了，但一時想不到要買什麼生日禮物，突然有天下午，她買了一些材料，花了一個下午親自製作，也弄得自己眼睛快花了，終於完成了一座「夢幻藍3層蛋糕」，她也謙虛表示自己第一次做，要網友別太嚴苛看待；網友一見蛋糕驚呆「我可報名當你媽嗎」、「媽媽會不會捨不得拆了它啊」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳4張照片，她表示在過幾天就是媽媽的生日，但不知道要送什麼生日禮物給媽媽，於是，去買了一些材料，花了一個下午的時間親手製作，弄到自己的眼睛都快花了，終於完成了一座「夢幻藍3層蛋糕」，她也謙虛表示「第一次做，非專業」。

她親自製作「8萬元蛋糕」送媽媽，網友一看到也超羨慕，直問原PO缺媽媽嗎。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

從網友的照片可見，她很細心的將好幾張1千元紙鈔捲成圓柱狀，從做好的3層蛋糕成品估算約有80多張1千元紙鈔，約莫為8萬多元，之後，她在將千元鈔圍成圈，外層用粉紅色緞帶圍起來固定，然後，總共有3層，最上層放了「逢賭必贏」4個大字，也配上幾朵花襯托，看起來非常有誠意。

貼文一出，網友一見驚呆，紛紛留言表示，「我可報名當你媽嗎」、「若我是媽媽收到會開心到飛起來，瘋狂愛的抱抱，還有親到你滿臉口水」、「媽媽表示：我比較喜歡紫色的餒」、「錢不是重要，重要是太用心了」、「這感覺好像紙紮蛋糕，感覺不吉利」、「很有心，很棒，但媽媽會不會捨不得拆了它啊」、「好用心的禮物」。