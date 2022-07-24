國民黨台北市長參選人蔣萬安5月25日獲國民黨提名時，宣示要組台北隊，帶領台北市重新走向國際。民進黨台北市長參選人陳時中晚間也發出「台北隊長召集令」，遭藍營質疑，是想跟前新竹市長林智堅組「抄跑」雙人組？

蔣萬安競選辦公室議題小組召集人黃子哲表示，蔣獲國民黨提名時就喊出「台北隊」口號，至今已歷近2個月後，陳時中也要用一模一樣的口號，要拿香跟拜也不是不行，但總有抄襲之嫌。

黃子哲說，從新竹市長任內落跑選桃園市長的前新竹市長林智堅，仍身陷碩士論文抄襲風波，如今也從防疫指揮官落跑選台北市長的陳時中，仍願甘冒大不諱，硬要抄襲對手競選口號，也淪「抄跑」隊員，可與林組抄跑雙人組。

國民黨台北市議員徐巧芯表示，蔣萬安跟黨籍市議員與市議員參選人合拍宣傳照時，就強打「台北隊」競選口號，沒想到陳時中「好的不學，學壞的」，跟林智堅致敬抄襲絕活，讓人傻眼。

國民黨台北市黨部發言人鄒韻婷說，台北隊是國民黨這屆台北市長選舉主軸，蔣萬安與黨籍市議員參選人合體、合拍宣傳照活動時也都主打台北隊，蔣是隊長、市議員參選人們是隊員，「我們才是正牌的」，陳時中已涉抄襲。