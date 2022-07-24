明（25）日起太平洋高壓強度減弱，各地高溫稍稍下降，天氣多是晴到多雲，午後雷陣雨的機率和範圍雖然增加，但仍侷限在山區。氣象局提醒，周五至下周日東半部水氣增加。預報員張承傳表示，琉球群島東南方低壓帶可能有熱帶擾動發展，但數量、位置、路徑仍待觀察，現在討論還言之過早。

氣象局指出，明天太平洋高壓的強度會開始減弱，台灣仍在其勢力範圍內，各地大多仍是晴到多雲的天氣，午後雷陣雨的機率和範圍會增加，不過仍侷限在山區。

氣象局公布各縣市高溫資訊。（翻攝自中央氣象局）

溫度方面，各地高溫雖然會稍微下降，不過天氣依舊炎熱。氣象局公布高溫資訊，花蓮縣為紅色燈號、16縣市橙色燈號、嘉義縣黃色燈號，大台北地區及花蓮縱谷有局部37度以上高溫發生的機率，其中花蓮縱谷仍有機會出現38度以上的極端高溫，其他地區也容易有局部36度左右的高溫。

氣象局說明未來一周天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

張承傳提到，明起至周三（27日）花蓮縱谷仍有38以上高溫機率，大台北是37度，其他地區局部約36度；午後雷陣雨部分，明天起會慢慢增加，不過以偏局部山區為主，周二（26日）、周三將由山區往西半部平地擴散，其中以中南部機率較大，北部則較小。

周四（28日）之後琉球群島東方海面為一大低壓帶，台灣附近水氣增多、環境吹偏東風，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨；周四、周五（29日）北部地區午後雷陣雨機率將慢慢提高，雖然琉球群島東南方低壓帶可能有熱帶擾動發展，但數量、位置、路徑仍待觀察，現在討論還言之過早。