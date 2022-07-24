新竹棒球場斥資12億元重建，22日啟用以來，2天竟造成4名球員受傷，讓重建案主責者、新竹市前市長林智堅遭各界重砲怒轟。臉書粉專「不禮貌鄉民團」發文比較，台灣當年贊助友邦尼加拉瓜（去年已二度斷交）9億元，結果蓋出連美國職棒大聯盟都認證的頂級球場，讓網友直呼「沒比較就沒傷害」。

不禮貌鄉民團23日分享圖片，以「沒有比較沒有傷害」為標題寫道：「圖片中的球場，是當年台灣資助友邦尼加拉瓜三千萬美金(約9億新台幣)，尼加拉瓜當地政府蓋出來，連美國職棒大聯盟都認證的頂級球場 (馬丁尼茲球場) 。」

反觀台灣，「昨天風光啟用的新竹棒球場，是新竹市政府前幾年追加預算，花了12億重金打造出來的。結果排水溝設計不良、外野碎石太多、紅土大小顆、觀眾席第一天就破洞、座位沒椅背、投手丘黏土比例不對、選手為了閃排水溝在休息室摔傷、開幕第一天就發生不規則彈跳、導致選手傷退、牛棚完全沒設計室內通道.....吐槽點多到慘不忍睹」。

不禮貌鄉民團痛批，平時新竹市政府團隊都說「新竹是家鄉」，「都說你們是看誰誰誰的球賽長大的，都是為了新竹人，所以重新建構了這個新式球場，但除了風光剪綵，一堆問題根本沒解決，難道拿出跟高額預算相符的場地給選手們安心比賽，是很過分的要求？？」

網友們也不忍了，「可是團長，柯總召今天還在吹噓政績＆檢討在野黨欸，幾位球員受傷他們根本沒放在心上……」、「台灣要是有這種球場那該有多好」、「這最後的政績真夠爛的」、「說這沒弊案？嗯」、「12億？實際花在球場上的可能只有…」、「這不用司法查一下嗎」、「至少要安全吧⋯⋯球員受傷也太扯」、「難怪大巨蛋生不出來，臺灣人的悲哀…」、「世界根本跟不上台灣」、「得標的過程…水很深啊」。