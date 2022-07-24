位於新北市新店區北新路三段大坪林捷運站樓上的內政部消防署，4樓的行政院中央災害應變中心電信機房今（24）日晚間7時50分突然起火，新北市消防局獲報立即派遣人車前往灌救，並疏散全棟大樓人員，由於今為假日，僅有少數值班留守人員，火勢於8時15分撲滅，燃燒面積約15平方公尺，1名值日職員協助滅火時輕微嗆傷，預防性送往新店耕莘醫院檢查，起火原因將進行調查。
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位於新北市新店區北新路三段大坪林捷運站樓上的內政部消防署，4樓的行政院中央災害應變中心電信機房今（24）日晚間7時50分突然起火，新北市消防局獲報立即派遣人車前往灌救，並疏散全棟大樓人員，由於今為假日，僅有少數值班留守人員，火勢於8時15分撲滅，燃燒面積約15平方公尺，1名值日職員協助滅火時輕微嗆傷，預防性送往新店耕莘醫院檢查，起火原因將進行調查。
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