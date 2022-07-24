美國近日爆出2名兒童感染猴痘病毒，當局證實病例彼此無關。世衛(WHO)秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨(23)才宣布將猴痘疫情列為全球公共衛生緊急事件，荷蘭緊接著傳出一名未滿10歲男童確診，成為當地首例兒科病例，專家警示3類人必須上緊發條預防。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，西歐國家荷蘭驚傳一家5口赴土耳其度假，回國後其中一位未滿10歲的男孩採檢呈陽性，全身包括臉部、耳朵、手、大腿和背部出現多達20個疹子，不過沒有發燒、淋巴結腫脹的情況。所幸一周後患者體內病毒水平已下降，順利康復，而家族其他密切接觸者檢測皆呈陰性。

Dutch child under 10 is infected with monkeypox after family holiday in Turkey and suffers 20 lesions all over body but no fever

via https://t.co/SvLaQx6uqp https://t.co/lHoBPIBulY — Marc Hoare (@020644) July 23, 2022

早前專家警告，猴痘病毒易在男同性戀者從事性行為時傳播，全國1.6萬病例數中有將近9成涉及男同志，其他少部分如跨性別男性。除了人與人的連結，身體肌膚密切接觸，或是毛巾、床鋪用品等殘留的病毒也是主要感染源，極少數情況下可能通過空氣傳播。

目前尚無法查明荷蘭首例兒童感染之途徑，已排除性虐待的可能。

一項刊登在醫學雜誌《歐洲監測》 (Eurosurveillance) 的研究表明，兒童、老年人以及孕婦3類為高風險族群，統計約有3%死於該疾病，藉此提升大眾對猴痘的認知。