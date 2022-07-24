儘管在今年的金曲獎失利，但盧廣仲仍是「台灣史上最年輕三金得主」的紀錄保持人，迄今仍無人能及，尤其他明亮溫暖的歌聲，在國際備受肯定與矚目，近日他與南韓獨立歌手The Black Skirts

趙休日合作的英文單曲《Dream Like Me》，被BTS防彈少年團隊長RM以限動轉發推薦，在台韓兩地獲得廣大迴響。

盧廣仲進軍國際歌壇，疫情期間分別與韓國趙休日、香港林家謙跨海合作，8月中還將赴新加坡開演唱會，穿BOSS春夏男裝詮釋#BeYourOwnBOSS時尚主題。（JOJ PHOTO攝）

盧廣仲說，這段跨海合作是對方主動邀約，兩人素昧平生，全靠網路以英文溝通，甚至連視訊或電話都沒有，趙休日把曲子寄來，他則即興和音歌唱，就完成這次的合作，「這段創作音樂的過程真的很神奇，竟可以將分隔兩地的陌生人串連起來，一起創作曲子。」

除了韓國的趙休日，盧廣仲也為香港歌手林家謙跨刀譜曲《doodoodoo》，盧廣仲溫暖樸實的曲風和民謠吉他伴奏，讓這首曲子充滿愉悅的氣息，雙強聯手，為華語歌壇更添佳話。

盧廣仲受邀進棚拍攝BOSS男裝時尚專題，身穿充滿夏日海洋風情的休閒裝，猶如在海邊度假一般。（JOJ PHOTO攝）

「原以為疫情會讓音樂創作停擺，沒想到反倒有更多跨海的合作。」盧廣仲感慨地說，也許正因為疫情，讓被迫居隔的音樂人苦思如何突破圍牆、渴望把觸角往外延伸，這也讓音樂人的連繫更加緊密，拚命尋找溝通合作的模式，驗證了冥冥中的「吸引力法則」。

除了與香港、韓國音樂人的跨海合作，盧廣仲即將在8月12日前往新加坡舉辦「勵志演說」演唱會，這也是全球爆發疫情後，盧廣仲第一場在海外舉辦的演唱會，讓他備加珍惜，除了會演唱歷年來具代表性的作品，也會有新歌，給新加坡的粉絲隊友們一個驚喜。

BOSS水藍色Logo印花連帽防水外套，1萬4400元。（BOSS提供）

BOSS深藍色Logo鴨舌帽，3100元。（BOSS提供）

BOSS橘紅色印花古巴領襯衫，4800元。（BOSS提供）

盧廣仲受邀進棚拍攝BOSS男裝時尚專題，身穿充滿夏日海洋風情的休閒裝，猶如在海邊度假一般，讓他忍不住心情大好、笑得開懷，其中一款是BOSS春夏新款Logo系列男裝，天空藍上印有手寫BOSS字母，呼應了春夏形象廣告主題#BeYourOwnBOSS。