七夕情人節即將來臨，不過有男網友透露，女友注重儀式感，希望在七夕當天收到一份貴重的禮物，「大概就是1、2萬元的項鍊或包包」，對此他雖無怨言，但認為必須調整年底送女友的生日禮物預算，讓對方聽了大發雷霆，更酸他小氣、很可笑，掀起網友熱議。

一名男網友18日在PTT男女版發文表示，自己是月收入約10萬元的工程師，女友則是26歲的學生，兩人交往、同居半年多，他負擔了大部分的房租，以及外出遊玩的住宿費、交通費等開銷，雖然他並無怨言，但兩人最近卻為了「禮物價位」大吵一架。

他指出，原本打算在年底時送一台Mac電腦給女友當生日禮物，不過七夕情人節即將來臨，注重儀式感的女友希望他能在七夕當天送上一份禮物，而且不能太便宜，「大概就是1、2萬元的東西，項鍊或是包包」。

對此他並無異議，但認為有必要調整年底要送的電腦預算，然而此舉卻讓女友大發雷霆，直呼「計算禮物總預算這件事情很可笑」，更稱自己並不是要貪圖他的錢，而是想要感受向男友撒嬌要禮物的「甜蜜感」。

他透露，女友曾說，男友月收入10萬元，卻送2萬元的東西給女友，大部分的人都會覺得男友很小氣，捨不得在女友身上花錢，讓他相當不解，「為什麼要用價格來衡量禮物價值？」女友這才坦言，「說到底就是想知道，你願意給我花多少錢」，讓他相當無奈。

貼文一出網友紛紛勸離，直言「討禮物不是儀式感好嗎，不要什麼都說儀式感」、「才交往半年就獅子大開口 ，原PO快醒醒」、「用金錢來衡量儀式感，其實就是女方美化自己的現實物慾而已，真的別勉強自己，下一位會更好」、「交往半年就知道金錢價值觀不合，你賺到了，趕快分手吧」。