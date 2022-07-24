1名女網友日前意外與丈夫好友發生外遇，然而丈夫得知後非但不怪罪，還同意繼續，她才驚覺丈夫早已先外遇，丈夫為此還不同意離婚，稱2人各自在外玩，最後還是會回歸家庭，彼此才是真愛，某次她發現丈夫還用「遭妻子背叛」為由搭訕其他女子，她為此相當崩潰，發文詢問該怎麼辦。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她日前與丈夫的好友意外發生關係，丈夫得知後竟默許此行為，也不會阻攔她再與對方發生關係，後來她才得知丈夫早已出軌多年，其中1名小三還懷孕，她因此提離婚，丈夫則說指示玩玩而已，丈夫說他與原PO是真愛，玩過後都會回歸家庭。

女網友與丈夫好友外遇，丈夫得知後非但不怪罪，還同意繼續，她才驚覺丈夫早已外遇，某次她發現丈夫用「遭妻子背叛」為由搭訕其他女子，相當崩潰。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友後來被丈夫說服，但她已經對丈夫的好友沒興趣，因此沒再外遇，某次她發現丈夫使用交友軟體，丈夫在軟體上對陌生女子說遭到妻子不忠、很傷心，她痛罵丈夫恐怖、變態，她無法離婚，必須眼睜睜看著丈夫與其他女子賣慘，她最後發文問其他網友該怎麼辦。

其他網友紛紛留言「各玩各的」、「那你就繼續玩吧」、「千萬不要離婚，你倆才是天造地設的」、「可以和老公一起去玩聯誼，到推特上搜尋NTR妳就知道了」、「他不想離不是他說的算，直接走法律程序，打離婚訴訟」、「直接包袱款款離開他」、「千萬不要懷孕，不然小孩很可憐，將來離婚帶小孩的也很累」。