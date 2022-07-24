胡瓜女兒小禎（胡盈禎）曾罹患多囊性卵巢症候群，體內賀爾蒙嚴重失調，導致體重飆升到90多公斤，下定決心要減肥後，爸爸胡瓜為了鼓勵她，還約定如果她瘦到剛出道時的52公斤，就拿出380萬減肥獎金給她，小禎為了健康發憤圖強堅持運動與控制飲食，最後成功瘦身；近日她曬出到海邊的照片，穿上比基尼和太陽一樣火辣，好狀態讓網友驚呼「身材好好」。

小禎今（24）日在社群平台發文：「又是在海邊混一天的節奏，黑色綁帶比基尼還是很耐看的」，照片中小禎在沙灘上，身後陽光燦爛，她戴著一頂粉色草帽和大太陽眼鏡遮陽，模樣看起來相當開心，小禎穿著比基尼款式簡單大方，鎖骨線條明顯，露出渾圓北半球，且小腹沒有贅肉，好身材讓女生看了羨慕，男生看了眼睛吃冰淇淋；另一張照片小禎為了拍綁帶上的品牌LOGO，從臀部旁邊拍攝，一雙大長腿映入眼中，連帶比基尼線都被看得十分清楚，畫面令人臉紅心跳。

許多網友直誇：「太辣了」、「唯一可以跟美鳳姊匹敵的女藝人」、「小禎該瘦的瘦不該瘦的地方超挺，很羨慕狀態了」、「意圖使人放大」、「哇！小禎身材好優啊！」、「身材管理很棒！佩服！」這次出遊，小禎和好友夢多還有另外兩位猛男一起到海邊，由小禎執鏡拍下三位猛男在海邊擺出勇猛姿勢，三位猛男用力擺出二頭肌時，小禎不忘打氣鼓勵：「撐住！撐住！」