前天在韓國職棒場上出現插曲，轉戰培證英雄隊的前大聯盟「古巴野馬」普伊(Yasiel Puig)又惹事了！他在比賽6局擊出左外野深遠飛球，可能以為自己揮出全壘打，出棒後在本壘緩慢移動看著飛出去的球，當球落在界內才趕緊加快腳步跑壘，這個行為讓教練相當不滿，對此給出了批評，昨天甚至罰他坐冷板凳。

22日韓職英雄對抗三星，前大聯盟球星普伊代表前者出賽，他第6局上場打擊時出現插曲，面對三星洋投蘇亞雷茲(Albert Suarez)大棒一揮擊出深遠飛球，當下他表情感覺鬆了一口氣，並拿著棒子緩慢移動看飛球，沒想到球並未飛出去，落在左外野全壘打牆上，雖然三星外野手沒馬上接到，但普伊見狀才開始跑壘，讓對方快速回傳。

I made an edit of the Yasiel Puig KBO video with all the pertinent parts. pic.twitter.com/xl6aI1kklB — Baseball GIFs (@gifs_baseball) July 22, 2022

普伊看球落地後趕緊起跑，情急下還在上一壘時跌倒，起身衝二壘的他慘遭觸殺出局，最後只形成一壘安打，對此教練洪源基相當無奈，9局球隊守備時將他換下，昨天更直接讓他坐板凳，而媒體之後訪問教練時問：「那球不像全壘打？」教練表示大概只有普伊這麼覺得，更對此說：「全力跑壘是最基本的，這種行為不對。」