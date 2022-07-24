好浪漫主義？有男子在臉書上分享1張國外照片，他也在貼文表示「這是新買的浪漫玫瑰風床套組」，然而，這白底床單上面的玫瑰花樣太過密集交疊，顏色也非常鮮紅，導致看起來像是「命案現場」一攤攤的血跡；網友一看也驚呆「應該沒人敢睡這床吧」、「真可怕的玫瑰風床套組」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1張照片，他也在貼文寫下「這是新買的浪漫玫瑰風床套組」，從照片中可見，床板上鋪著一組白底床單，但上面的玫瑰花，太過密集交疊，顏色也過於鮮紅，若不仔細看，像極了命案現場一攤攤血跡。

男子鋪上新買的玫瑰花風格的床單，然而上面的花樣竟然看起來像「命案現場」的血跡。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

貼文一出，網友紛紛留言表示「好像命案現場」、「應該沒人敢睡這床吧」、「姨媽生氣了」、「好浪漫主義」、「怎麼有點奇怪」、「不錯，另類的風格」、「我女兒在後面偷看，跟我說這是殺人現場吧」、「玫瑰瞳鈴床」、「真可怕的玫瑰風床套組」、「這個怎麼睡的下去啊」。

其實這張照片早在2年前已經在推特曝光，並且是由網友網友「@JohnDonoghue64」在推特上發的貼文，這名網友也表示「這真是尷尬，當你發現自己全新的浪漫白色玫瑰花床包，使你的房間看起來像一個非常可怕的犯罪現場」。