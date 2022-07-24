當前資通訊發展，犯罪型態利用科技轉型，朝向跨境化、組織分工化、身分隱匿化、金流虛擬化發展，藉以逃避法令管制與追緝。刑事局表示，僅靠警察機關及相關司法部門追緝，只是治標不治本，政府對於治安問題，採取「治理」概念，從防制面盤點政府相關部會的合作力量，共同面對。

刑事局表示，在查緝非法槍枝上《槍砲彈藥械管制條例》2020年6月修正通過，擴大管制模擬槍並提高非制式槍刑度，從法制面上強化管制力道。同時，在警方查緝下，查獲非法槍枝數已逐年下降，而在追查槍枝來源方面，持槍者為避免招致報復多不肯明確供出槍枝來源，為強化打擊，警政署已要求各警察機關將追查槍枝來源列為工作重點。

刑事局表示，如館長遭槍擊案，專案小組追查幕後集團共15人到案，後續仍持續執行幫派掃黑，並且運用第三方警政，對這些幕後教唆集團，斬斷其經濟命脈，目的都是嚇阻不法份子，展現警方執法的決心。

刑事局表示，為查扣詐騙集團不法所得，用於補償被害人損失，行政院統籌內政部、法務部、金融監督管理委員會及國家通訊傳播委員會等機關，以新思維訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，藉由「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」研擬跨部會偵防詐欺策略，著手達到國內「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」之終極目標。

治安維護是長期且持續性的工作，對於治安問題，政府及警政署將持續整合政府有關部門共同努力並訂定具體防制策略，以有效因應，另重大案件發生引起社會恐慌動盪，警察機關將積極偵破，回應社會期待。