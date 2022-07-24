大陸知名通訊設備製造商華為公司在4月提出「天才少年」計劃後，最近發出召集令，讓部份已任職的天才少年們亮相。其中最受外界矚目的是在華為這項計劃中領到最高等級年薪人民幣201萬元（合台幣885萬元）的天才少年張霽，他甚至還表示，曾經有公司開出年薪人民幣360萬元（合台幣1585萬元），但他還是放棄了，最後選擇了華為。

據陸媒報導，華為輪值董事長胡厚崑昨日表示，目前大陸數位化人才缺口已超過1100萬名。未來3年，華為將進一步與教育研究機構合作，培養超過300萬名新型運算人才。繼華為4月公布用頂級薪資吸引頂尖人才的「天才少年」計劃後，最近又發出召集令，並讓部份已在華為任職1、2 的「天才少年」們紛紛在社群平台亮，讓他們分享工作內容與工作感受，勾起外界對於這些「天才少年」的好奇心。

《快科技》報導說，「天才少年」計劃是華為創始人任正非發起的用頂級挑戰和頂級薪酬去吸引頂尖人才的項目。其工資是按年發放，共有3檔，最高年薪201萬元人民幣。根據華為官方數據顯示，2020年和2021年，華為共招聘了2.6萬名應屆畢業生，其中包括300多名被華為定義為「天才少年」的新進人員。

天才少年中首位在華為內部節目《一口科技咖》亮相的是2020年被招聘的張霽，他是1993年出生（29歲），大學本科畢業於湖北的武昌理工學院，碩士畢業於武漢郵電科學研究院，是華中科技大學武漢光電國家研究中心計算機系統結構2016級博士研究生。張霽2020年進入華為，拿到「天才少年」計劃最高一檔年薪201萬元人民幣。

張霽表示，除了華為，他還拿到了騰訊、IBM、阿里、深信服以及2家初創公司的錄用信，其中給出的最高年薪超過360萬元人民幣。

報導說，最近華為常務監事陳黎芳在談到「天才少年」時表示，「天才少年」也好，「博士」也好，這些都是進入華為之前的標簽，是一些招聘用的語言。但這些標簽不意味著貢獻，「天才少年」進入華為後也需要成長，不可能永遠當少年，最終還是要看實際發揮的價值和貢獻。