民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風波，經過多日沉默，今(24日)終於公開說明並試圖澄清，但過程被媒體人朱凱翔指，林智堅發言約28分鐘，桃園立委鄭運鵬發言約36分鐘，吐嘈「論文是別人在寫，記者會是別人在講」，還酸以為要公佈的是「重大事證」，原來是「重大是鄭 」，笑翻一眾網友。

朱凱翔看完林智堅直播，在臉書發文表示：「起床收看小智讚記者會，結果晚了幾分鐘開直播，就看不到林智堅了，只剩鄭運鵬，一時之間還以為已經換人選了。」他分析各段發言指出，「記者會總長約1小時18分。林智堅發言約28分鐘。鄭運鵬發言約36分鐘。黃帝穎發言約9分鐘。主持人開場與最後QA約4分鐘。可以！這很智堅，論文是別人在寫，記者會是別人在講。」

這讓朱凱翔不禁吐嘈：「欸不是，報導標題都下錯了啊！『林智堅論文延燒，鄭運鵬親上火線』才對吧。最懂林智堅論文的男人耶！原來要公佈的是『重大是鄭』啊，還以為是『重大事證』咧！」朱凱翔也打臉記者會內容，故事情節還是一個月前的那套，還吐嘈鄭運鵬：「荒謬吧！不知道關他屁事，他說的比林智堅還多。」

朱凱翔狂酸林智堅說詞矛盾，「堅哥當年大人有大量，把論文給余正煌抄，然後還禮讓他先口試，後來不但在自己的『原創』裡面引用了余正煌的『抄襲』，現在大炎上了，把自己說的這麼委屈，卻又沒有要告發是余正煌抄襲，這情操，簡直就像是在所羅門王面前搶嬰兒的生母一樣偉大。」

網友也笑翻，直批事件相關人等的荒腔走板：「欸！如果考試兩個作弊，是否應該一起處罰？好笑的是，老師串場！」、「這樣陳明通先下台，所有他指導研究生的論文都該重新審查比對」、「而且他們也不敢直說余抄襲，只敢說雷同」、「林智堅就拿稿讀一讀哈哈」、「支持台大國發所學位改發給鄭運鵬」、「黃帝穎開始抹藍蘇宏達了」、「原來腦子裡面『發想』就可以當原創啊？那我小時候就想過海賊王跟七龍珠的大綱劇情，是不是也可以說尾田跟鳥山明都抄襲我的啊？」、「先不說台大的，比較好奇竹科的是怎麼回事？！發問卷變寫論文？也太強了吧？！」