櫻島火山於24日當地時間約莫晚間8時05分，距火山口2.5公里處噴發。(圖/路透社)

日本氣象廳發布避難警告，九州鹿兒島的櫻島火山於24日當地時間約莫晚間8時05分，距火山口2.5公里處噴發，火山灰竄升300公尺的位置，當局宣布已從原先第3級警戒提升至最高警戒第5級。

綜合日媒《產經新聞》、NHK以及路透社報導，氣象廳稍早22時50分召開記者會說明疏散事宜，目前尚無居民傷亡或受災消息。京都大學教授提醒，本次櫻島火山噴發是近期大規模活山活動之一，由於範圍超過2.5公里，因此將警戒提升至最高級。