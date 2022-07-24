日本氣象廳發布避難警告，九州鹿兒島的櫻島火山於24日當地時間約莫晚間8時05分，距火山口2.5公里處噴發，火山灰竄升300公尺的位置，當局宣布已從原先第3級警戒提升至最高警戒第5級。
綜合日媒《產經新聞》、NHK以及路透社報導，氣象廳稍早22時50分召開記者會說明疏散事宜，目前尚無居民傷亡或受災消息。京都大學教授提醒，本次櫻島火山噴發是近期大規模活山活動之一，由於範圍超過2.5公里，因此將警戒提升至最高級。
日本氣象廳發布避難警告，九州鹿兒島的櫻島火山於24日當地時間約莫晚間8時05分，距火山口2.5公里處噴發，火山灰竄升300公尺的位置，當局宣布已從原先第3級警戒提升至最高警戒第5級。
綜合日媒《產經新聞》、NHK以及路透社報導，氣象廳稍早22時50分召開記者會說明疏散事宜，目前尚無居民傷亡或受災消息。京都大學教授提醒，本次櫻島火山噴發是近期大規模活山活動之一，由於範圍超過2.5公里，因此將警戒提升至最高級。
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